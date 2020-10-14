Ростуризм предлагает 1,5 млн вариантов туров в рамках второго этапа программы кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,5 миллиона путешествий по России будет доступно в рамках второго этапа программы туристического кешбэка. Об этом сообщает ТАСС.

"В рамках второго этапа туристического кешбэка мы подготовили более 1,5 миллиона предложений на осень и зиму, включая новогодние праздники", – объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее правительство РФ одобрило продление программы туристического кешбэка до 10 января 2021 года. В новой редакции правил указано, что максимальный возврат денежных средств будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Оплату разрешено проводить только по карте платежной системы "Мир".

В Ростуризме объявили, что продажи туров по программе кешбэка возобновятся с 15 октября текущего года. Ожидается, что программа будет актуальна для россиян – на предыдущем этапе услугой воспользовались более 70 тысяч жителей страны.

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), распространение коронавируса в России может оказать негативное влияние на реализацию программы туристического кешбэка. На данный момент точных прогнозов из-за нестабильной ситуации эксперты дать не готовы.

