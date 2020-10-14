В АТОР допустили, что ситуация с COVID-19 может повлиять на продажи туров с кешбэком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Спрос на путевки по программе туристического кешбэка может быть волнообразным из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в РФ, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сейчас сложно прогнозировать, на сколько будет выше спрос из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Я думаю, что это будет волнообразная история, которая будет зависеть от коронавируса", – цитирует Ломидзе Агентство "Москва".

Она предположила, что при стабильной эпидемиологической ситуации в стране спрос на такие путевки был бы выше на 50–60% по сравнению с первой акцией.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что программой туристического кешбэка воспользовались более 70 тысяч россиян. Они приобрели туры на 1,5 миллиарда рублей.

Средняя стоимость тура во время первого этапа программы составила от 50 до 60 тысяч рублей. Чаще всего туристам возмещали около 10 тысяч рублей.

По словам Догузовой, акция с туристическим кешбэком рассматривается как системная мера поддержки отрасли и в последующие годы. Программу планируют включить в национальный проект по туризму.

Возможность отправиться в путешествие по России и возместить часть расходов граждан страны предоставят и в рамках второго этапа проекта. Туры по акции можно будет купить с 15 октября 2020 года по 10 января 2021 года. Кешбэк за поездки составит до 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.