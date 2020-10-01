В РСТ оценили продление программы кешбэка за туры по России

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин высоко оценил продление программы туристического кешбэка в стране. Об этом сообщает RT.
"Сам факт [продления акции] очень полезен, и для потребителей это хороший стимул отправиться в путешествие: 20% – очень серьезный кешбэк и для бизнеса, и для регионов, так как могут участвовать все регионы", – заявил эксперт.
По словам Барзыкина, такой ход правительства расширит возможности реализации туров и сегмент потенциальных потребителей. В РСТ рассчитывают, что в программе примет участие большее число людей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка за путешествия по стране до 10 января 2021 года.
В новой редакции акция претерпела несколько изменений. В частности, правительство отменило минимальную стоимость туров, за которые могло бы последовать частичное возмещение средств. Максимально потребители смогут вернуть 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
Кешбэк предлагается установить и за пользование услугами фитнес-клубов. С соответствующим обращением на имя главы кабмина выступили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Представители отрасли мотивировали эту необходимость снижением доходов.
В России продлили программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года
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