В РСТ оценили продление программы кешбэка за туры по России

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин высоко оценил продление программы туристического кешбэка в стране. Об этом сообщает RT.

"Сам факт [продления акции] очень полезен, и для потребителей это хороший стимул отправиться в путешествие: 20% – очень серьезный кешбэк и для бизнеса, и для регионов, так как могут участвовать все регионы", – заявил эксперт.

По словам Барзыкина, такой ход правительства расширит возможности реализации туров и сегмент потенциальных потребителей. В РСТ рассчитывают, что в программе примет участие большее число людей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка за путешествия по стране до 10 января 2021 года.

В новой редакции акция претерпела несколько изменений. В частности, правительство отменило минимальную стоимость туров, за которые могло бы последовать частичное возмещение средств. Максимально потребители смогут вернуть 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Кешбэк предлагается установить и за пользование услугами фитнес-клубов. С соответствующим обращением на имя главы кабмина выступили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Представители отрасли мотивировали эту необходимость снижением доходов.

