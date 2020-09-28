Спрос на отдых на курортах России вырастет на треть

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Число туристов на отечественных курортах осенью превысит прошлогодние показатели на 20–30%, сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам вице-президента АТОР Ильи Уманского, такой рост связан с закрытием границ. В то же время он подчеркнул, что этим прогнозам может всплеск заболеваемости COVID-19. Таким образом, из-за эпидемиологической обстановки ситуация остается неопределенной.

"Мы надеемся, что рост заболеваемости не затронет отрасль, и масштабных ограничений не будет. Но исключать ничего нельзя. С этим связана определенная настороженность туристов в бронировании зимнего продукта. Ближайший месяц будет в этом отношении решающим", – сказал Уманский.

В Ростуризме рассказали, что объем бронирований на осень сейчас высокий. К примеру, на курорты Крыма и Кубани он уже превышает 70–80%. В ведомстве надеются продлить сезон до конца октября.

Ранее сообщалось, что во втором этапе программы кешбэка за путешествия по России смогут участвовать путевки любой стоимости. Возместить на карту можно будет 20% от стоимости тура.

Программа по возврату части денежных средств за туры внутри РФ стартовала 21 августа и завершилась 28 августа. В программе приняли участие все регионы страны. С начала акции ее участниками стали свыше 60 тысяч туристов.

К программе присоединились свыше 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц. Для получения кешбэка необходимо было приобрести тур от 25 тысяч рублей не менее чем на четыре ночи. Кешбэк составлял от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. На финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей.