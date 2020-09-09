Ростуризм ожидает снижения минимальной стоимости путевки для кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что минимальная стоимость тура для возврата средств в рамках программы туристического кешбэка может быть снижена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств – до двух ночей, это открывает возможности для коротких поездок на выходные", – сообщила Догузова.
Она уточнила, что вместе со снижением количества дней уменьшится и стоимость тура или проживания, которая необходима для возврата средств. По ее словам, в настоящее время специалисты также работают и над улучшением других условий для удобства туристов.
Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил продлить программу поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части затраченных на путешествия по России средств как минимум до конца текущего года.
Программа по возврату части денежных средств за туры внутри РФ стартовала 21 августа и завершилась 28 августа. В программе приняли участие все регионы страны. С начала акции ее участниками стали свыше 60 тысяч туристов.
К программе присоединились свыше 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц. Для получения кешбэка необходимо было приобрести тур от 25 тысяч рублей на не менее чем четыре ночи.
Кешбэк составил от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. На финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей.
Программа кэшбэка на туры внутри России продлится неделю
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