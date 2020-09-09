Программу кешбэка на туры по России предложили продлить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программу поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части затраченных на путешествия по России средств предложили продлить как минимум до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

"Есть понимание, что программу необходимо доработать с учетом предложений самих граждан, мы слышим обратную связь по поводу этой услуги, то, что говорит сама туриндустрия. Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы", – отметил Чернышенко.

По его словам, при доработке программы нужно уделить особое внимание условиям, сделав ее более удобной и доступной для каждого. Чернышенко считает необходимым снизить в программе количество дней на отдыхе, за которое выплачивается кешбэк, до двух.

"Там было ограничение четыре ночи, наверное, это очень большое ограничение, две ночи можно будет сделать", – сказал Чернышенко, отметив, что важно, чтобы каждый мог воспользоваться услугой в "два клика".

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что с начала акции ее участниками стали свыше 60 тысяч туристов. По ее словам, благодаря данной программе продажи ряда туроператоров выросли в 2–3 раза. К программе присоединились свыше 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц.

Программа по возврату части денежных средств за туры внутри РФ стартовала 21 августа и завершилась 28 августа. В программе приняли участие все регионы страны. Для получения кешбэка необходимо было приобрести тур от 25 тысяч рублей на не менее чем четыре ночи.

Кешбэк составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. На финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей.

