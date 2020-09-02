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Общество

12:29

Более 60 тысяч россиян стали участниками программы кешбэка за туры по стране

общество туризм

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Более 60 тысяч граждан России воспользовались программой кешбэка за туры по стране за неделю распродажи в августе. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"За неделю первого этапа этой программы, августовского окна распродаж, куплено туров на более чем 1,4 миллиарда рублей, воспользовались программой более 60 тысяч человек", – приводит слова Догузовой "Интерфакс".

Как уточняется, распродажа туров по России с кешбэком прошла 21–28 августа. Целю стала поддержка внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило на программу 15 миллиардов рублей. Около 2 тысяч отелей и туроператоров представили свои предложения в рамках данной программы.

По словам Догузовой, у многих туроператоров увеличились продажи в несколько раз.

На следующих этапах программы задачей станет присоединение как можно большего количества туроператоров и отелей, добавила она.

Об увеличении продажи туров по РФ ранее сообщили в АТОР. Согласно данным организации, динамика относительно показателей 2019 года составила 73 процента. В отдельных компаниях заявили, что прирост составил 14–15 процентов.

В АТОР поступила информация о том, что средний чек по приобретенным путевкам с возвратом денежных средств колеблется в пределах 50–57 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что чаще всего мотивом выступает именно кешбэковая программа, а не только фактор закрытых границ.

Ранее в Ростуризме заявили, что программу приобретения туров с кешбэком могут продлить. Речь идет о применении аналогичных условий для стимулирования спроса в период низкого сезона. Специалисты также отметили эффективность акции.

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