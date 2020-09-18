Второй этап программы кешбэка за туры по РФ может стартовать в октябре

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Уже в октябре может начаться второй этап возврата средств в рамках программы туристического кешбэка за туры по России. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время форума "Доступная Арктика".

"Мы рассчитываем, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее. В том числе это будет зависеть от того, как быстро мы вместе с нашими коллегами сможем внести изменения в действующие правила предоставления субсидии", – приводит ТАСС слова Догузовой.

Ранее глава ведомства сообщала, что может быть снижена минимальная стоимость тура для возврата средств, а также уменьшено до двух количество ночей при планировании путешествия. Это, по словам Догузовой, позволит туристам отдыхать в выходные дни. Кроме этого, отмечалось, что специалисты также работают и над улучшением других условий для удобства туристов.

Программа по возврату части денежных средств за туры внутри РФ стартовала 21 августа и завершилась 28 августа. В программе приняли участие все регионы страны. С начала акции ее участниками стали свыше 60 тысяч туристов.

К программе присоединились свыше 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц. Для получения кешбэка необходимо было приобрести тур от 25 тысяч рублей не менее чем на четыре ночи.

Кешбэк составлял от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. На финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей.

