Ростуризм предлагает увеличить выплаты кешбэка за туры до 50 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Выплаты туристического кешбэка могут быть увеличены с 15 до 50 тысяч рублей. Проект расширения программы стимулирования туров по России был опубликован Ростуризмом на федеральном портале проектов правовых актов.
Кроме этого, проектом предложили снять ограничения по минимальной стоимости путевки и добавить в программу посещение санаториев и детских лагерей. Также может снизиться минимальное время размещения туристов в путешествии до двух ночей. Это позволит россиянам путешествовать на выходные.
Распродажа туров по России с кешбэком прошла с 21 по 28 августа. Туристы получили возможность вернуть средства за путешествие в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
В ведомстве добавили, что Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко, высказанную в начале сентября, об использовании средств после первой программы на обновленную ее версию, которая продлилась бы до конца года, включая новогодние каникулы.
Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что сроки повторных продаж туров по акции кешбэка увеличат.
По ее словам, такое решение позволит существенно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье.
Кроме этого, Догузова также заявляла, что минимальная стоимость тура для возврата средств в рамках программы туристического кешбэка также может быть снижена. Так, вместе со снижением количества дней уменьшится и стоимость тура или проживания, которая необходима для возврата средств.
Ростуризм перезапускает программу туров по России с кешбэком
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