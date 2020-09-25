Путевки любой стоимости смогут участвовать во втором этапе программы кешбэка

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Во втором этапе программы кешбэка за путешествия по России смогут участвовать путевки любой стоимости, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Возместить на карту можно будет 20% от стоимости тура.

"По поручению правительства РФ сейчас правила программы кешбэка корректируются. В октябре 2020 года уже стартует второй этап, в котором смогут принять участие туроператоры, зарегистрированные в ЕФРТ, гостиницы всех типов, электронные системы агрегаторов туристских услуг", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для продолжения программы необходимо пробыть в путешествии не менее двух ночей, максимальная продолжительность неограниченна. Также минимальная стоимость туристической услуги может быть любой. Вернуть на карту пользователь сможет 20% от стоимости тура. Оплата должна производиться картой "Мир".

Ранее в Ростуризме сообщили, что не исключают включения в программу кешбэка гастрономических туров.

Программа по возврату части денежных средств за туры внутри РФ стартовала 21 августа и завершилась 28 августа. В программе приняли участие все регионы страны. С начала акции ее участниками стали свыше 60 тысяч туристов.

К программе присоединились свыше 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц. Для получения кешбэка необходимо было приобрести тур от 25 тысяч рублей не менее чем на четыре ночи. Кешбэк составлял от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. На финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей.