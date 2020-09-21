В Ростуризме не исключают включения в программу кешбэка гастрономических туров

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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что в программу поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств могут включить гастрономические туры. Об этом сообщает РИА Новости.

"Программа туристического кешбэка должна развиваться, совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для туристов и отрасли <...> В будущем мы не исключаем включения в программу гастрономической составляющей, чтобы туроператоры могли "ставить на полку", например, гастрономические туры", – заявила Догузова.

Ранее глава ведомства сообщала, что может быть снижена минимальная стоимость тура для возврата средств, а также уменьшено до двух количество ночей при планировании путешествия. Это, по словам Догузовой, позволит туристам отдыхать в выходные дни. Кроме этого, отмечалось, что специалисты также работают и над улучшением других условий для удобства туристов.

Догузова также отмечала, что второй этап программы кешбэка за туры по РФ может стартовать в октябре. По ее словам, в рамках второго тура Ростуризм планирует возвращать до 20% от стоимости путевки, но не более 50 тысяч рублей.

Программа по возврату части денежных средств за туры внутри РФ стартовала 21 августа и завершилась 28 августа. В программе приняли участие все регионы страны. С начала акции ее участниками стали свыше 60 тысяч туристов.

К программе присоединились свыше 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц. Для получения кешбэка необходимо было приобрести тур от 25 тысяч рублей не менее чем на четыре ночи. Кешбэк составлял от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. На финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей.

