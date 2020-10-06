Ростуризм рассчитывает, что ограничения не повлияют на старт программы кешбэка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Ростуризме рассчитывают, что на старте второго этапа программы туров с кешбэком не отразится ограничения по COVID-19, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.
"Мы думаем, что ограничения не повлияют, но будем следить за ситуацией и оперативно реагировать. Сейчас могу сказать, что все в силе, отрасль трудится 24 на 7, чтобы 15 октября стартовать и дать возможность путешествовать доступнее", – пояснила она.
Ранее в Ростуризме объявили, что продажи туров по программе кешбэка возобновятся с 15 октября текущего года. В правила акции были внесены некоторые изменения: правительство отменило минимальный порог стоимости туров, для которых можно оформить кешбэк, а также расширило максимальную сумму возмещения до 20% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей).
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал решение кабмина о продлении программы уместным и полезным для регионов. По мнению эксперта, возможность вернуть часть средств за поездку расширит базу клиентов туроператоров.
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