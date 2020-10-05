Всероссийский туристический онлайн-форум пройдет 10 октября

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Всероссийский туристический форум "Россия: Туризм-2020. Зимний сезон" пройдет в онлайн-формате 10 октября. Как уточняется на сайте федерального агентства по туризму, на мероприятии будет обсуждаться внутренний зимний отдых.

По словам специалистов, спрос на такие направления увеличился в связи с пандемией. Ожидается, что на мероприятии будут презентованы самые интересные, необычные и доступные проекты.

Участникам форума предстоит определить направление развития внутреннего туризма и предложить новые форматы отдыха в России. Также речь пойдет о привлечении бизнес-сообщества, так как многие отечественные локации нуждаются в инвестициях.

"Сейчас наступил тот момент, когда страна может продемонстрировать свой туристический потенциал. Это мотивирует федеральные и региональные власти вкладывать средства в развитие новых программ", – отметил президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов.

Также на форуме особое внимание будет уделено организации зимнего отдыха для людей с ограниченными возможностями.

"Субъекты, которые хотят стать популярными туристическими центрами, должны позаботиться и о маломобильных путешественниках. Эти люди должны чувствовать себя комфортно на отдыхе, беспрепятственно посещать гостиницы, рестораны", – отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

Посмотреть онлайн-форум можно на сайте. Необходима предварительная регистрация.

Ранее в Ростуризме объявили, что продажи туров по программе кешбэка возобновятся с 15 октября текущего года. В правила акции были внесены некоторые изменения. Так, например, правительство отменило минимальный порог стоимости туров, для которых можно оформить кешбэк, а также расширило максимальную сумму возмещения до 20% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей).