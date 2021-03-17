Российские туристы рассказали, какие города мира считают самыми фотогеничными

Фото: ТАСС/AP Photo/Dmitri Lovetsky
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у туристов, как часто они фотографируют в поездках и какие города чаще попадали в объективы камер. Об этом сообщает РИА Новости.
Участниками опроса стали 2 140 человек.
Абсолютное большинство путешественников (89,3% респондентов) привозят из поездок новые фотографии. Самой фотогеничной туристы считают Барселону: 7,4% россиян запечатлели город.
Санкт-Петербург с 6,7% голосов расположился на втором месте. Топ-3 замыкает Прага. Оттуда фото сохранили 6% опрошенных.
В объектив камер часто попадали Рим, Париж, Лиссабон, Пхукет, Стамбул, Лондон, Сочи, Нью-Йорк, Венеция и Рио-де-Жанейро.
Путешественники рассказали сервису, что чаще снимают на камеру смартфона. Фотоаппарат в поездки берут лишь 17,8% россиян.
Большинство хранит фото в электронном виде и делится ими в соцсетях. Распечатывают снимки лишь 26,5% опрошенных.
Ранее сообщалось, что россияне начали бронировать туры на лето. Пока быстрее всего раскупают места в отелях Крыма и Краснодарского края.
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