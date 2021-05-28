Белоруссия может открыть границы для желающих привиться "Спутником V"

12:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Белоруссия прорабатывает вопрос об открытии сухопутной границы для желающих привиться российской вакциной "Спутник V". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе заседания глав правительств СНГ, сообщает RT.
"Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться", – пояснил он.
Лукашенко рассказал, что по договоренности с Россией Белоруссия откроет несколько переходов на границах, в том числе с Польшей, Литвой и Украиной. Там, если понадобится, обустроят специальные палатки для проведения вакцинации.
Ранее белорусский лидер заявил о создании в республики собственного препарата против коронавируса. "В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", – подчеркнул он.
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