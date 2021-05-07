Лукашенко заявил, что Белоруссия создала свою собственную вакцину от COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в республике получили собственную вакцину против коронавируса, сообщает RT.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", – отметил Лукашенко.

Распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021–2023 годах Лукашенко подписал 1 апреля.

Ранее президенты России и Белоруссии в телефонном разговоре обсудили сотрудничество между странами в борьбе с распространением коронавируса.

Владимир Путин и Александр Лукашенко также затронули в беседе и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

