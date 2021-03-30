В Кремле исключили объединение России и Белоруссии

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Максимально возможная интеграция России и Белоруссии была бы в интересах обеих стран, но об их полном объединении речь не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано", – цитирует его сайт "Аргументы и факты".

Представитель Кремля отметил, что в договоре о Союзном государстве прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции, а Москва и Минск согласовывают набор дорожных карт, которые предполагают дальнейшие шаги в этом направлении.

Говоря о ситуации в Белоруссии, Песков напомнил, что Россия не вмешивалась и не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела. При этом он подчеркнул, что в РФ сердцем и душой болеют за "белорусских братьев, потому что мы действительно практически один народ".

Он добавил, что Александр Лукашенко публично говорил о планах провести конституционную реформу в Белоруссии. Для Москвы же главное, чтобы в Минске абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией, подчеркнул Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не желает присоединяться к какому-либо государству.