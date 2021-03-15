Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у его страны. Представитель Кремля считает, что Россия и Белоруссия не друзья, а братья.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья", – сказал Песков.

О том, что у Белоруссии нет друзей в мире, Лукашенко заявил после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Также во время этого мероприятия он прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни, назвав его лживым.