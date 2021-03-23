Лукашенко заявил о нежелании "вступать внутрь какого-то государства"

17:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками Минского производственного кожевенного объединения заявил, что не желает присоединяться к какому-либо государству. Об этом сообщает агентство БелТА.
"Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу", – отметил Лукашенко.
Глава республики также затронул вопрос возможного повышения пенсионного возраста в стране. Он подчеркнул, что в настоящее время планов на какие-либо изменения в данном вопросе нет.
Лукашенко смоделировал ситуацию, при которой граждане выходили бы на пенсию в 50 лет. По его словам, в этом случае возросли бы взносы в пенсионный фонд работающими.
"Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажут: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю 3–5 лет. Я из простых людей, простой семьи. У меня мать была дояркой, и я знаю, что такое эта жизнь. И сам 10 лет коров доил. Но мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Кто его знает, как еще сложится жизнь наших детей. Вот в чем проблема, а не потому, что мы хотим с вас там сорвать какие-то деньги", – отметил Лукашенко.
Он объяснил, что решения по данному вопросу уже приняты.
"Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что же, я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", – заключил президент.
Ранее глава республики назвал сообщения о своем богатстве ложью. Речь идет о фильме белорусских оппозиционеров, пребывающих в Польше, "Лукашенко. Золотое дно", в котором рассказывается про якобы принадлежащее главе государства имущество.
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