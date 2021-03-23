Лукашенко прокомментировал сообщения о своем богатстве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сообщения о своем богатстве ложью. Об этом информируют "Дни.ру".

Ранее белорусские оппозиционеры, пребывающие в Польше, выложили в YouTube-канале фильм "Лукашенко. Золотое дно", в котором рассказывается про якобы принадлежащее главе государства имущество.

Лукашенко заявил, что у него никогда не было такого "золотого дна".

"У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов", – отметил белорусский лидер, добавив, что не может допустить гибели страны.

Лукашенко заключил, что в его интересах повышение уровня жизни граждан и построение сильного государства.

Ранее президент Белоруссии назвал глупым серьезное обсуждение слияния страны с Россией.

