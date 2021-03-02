Лукашенко раскритиковал обсуждение слияния России и Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым серьезное обсуждение слияния страны с Россией. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер рассказал о сотрудничестве с Россией и упомянул переговоры с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, стороны обсудили Союзное государство, но без рассуждений о слиянии двух стран.

"...мы – суверенное и независимое государство.<...> Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", – заявил президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что Минск по-прежнему ориентирован на координацию внешней политики и вопросов обороны с Москвой. Он подчеркнул, что отношения между странами строятся таким образом, чтобы не оказаться под ударом западных санкций.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. Встреча двух лидеров продолжалась более шести часов. Главы государств обсудили экономические вопросы и методы борьбы с коронавирусной инфекцией.

