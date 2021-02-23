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Политика

16:08

Лукашенко и Путин обсудили усиление совместных оборонных систем по телефону

власть политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после встречи в Сочи 22 февраля, передает ТАСС.

В ходе беседы лидеры обсудили вопросы усиления совместных оборонных систем, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе (ВПК), информационное противоборство, налоговую систему.

"Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве – вот главная цель всей проделываемой большой работы", – говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.

Ранее Путин и Лукашенко встретились в Сочи. В ходе встречи, которая длилась более шести часов, российский лидер заявил, что механизмы взаимодействия, которые существуют между Россией и Белоруссией, отлажены. Он также добавил, что народы России и Белоруссии очень близки. Их объединяет культура, язык, религия, история.

Александр Лукашенко при этом выразил слова благодарности Путину за содействие в поддержке экономики республики.

Кроме того, главам удалось покататься на лыжах и снегоходах.

Путин и Лукашенко покатались на лыжах

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