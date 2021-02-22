Встреча Путина и Лукашенко проходит в Сочи

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин считает, что механизмы взаимодействия, которые существуют между Россией и Белоруссией, отлажены. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

"Наши инструменты взаимодействия хорошо отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, решая те или иные вопросы, которые стоят перед нами", – отметил президент.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что народы России и Белоруссии очень близки. Их объединяет культура, язык, религия, история.

"Причем не только основанная на героическом относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войны, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет", – прокомментировал президент России.

Александр Лукашенко при этом выразил слова благодарности Путину за содействие в поддержке экономики республики.

"Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер", – сказал Лукашенко.

Также в ходе встречи лидеры государств уделили внимание вопросу борьбы с коронавирусом. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что в ближайшее время Россия поставит в Белоруссию новые партии вакцины. Также, по его словам, республике уже переданы технологии производства препарата.

Александр Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной в мире, несмотря на троллинг. Он также добавил, что в стране к осени появится собственный препарат от инфекции.

"У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", – объяснил Лукашенко.

После рабочих переговоров Путин и Лукашенко могут отправиться кататься на лыжах. Соответствующее предложение поступило от российского лидера.

Ранее Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через морские порты РФ.

