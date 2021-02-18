В Кремле ожидают продолжительных переговоров между Путиным и Лукашенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоятся 22 февраля, ожидается, что они будут продолжительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Встреча будет 22 февраля. Можно ожидать продолжительные переговоры. Повестка – двусторонние отношения, наверняка есть о чем проинформировать президента РФ, обмен мнениями по международной проблематике", – сказал представитель Кремля.
Ранее Лукашенко заявил, что договорился встретиться с Владимиром Путиным в начале 20-х чисел февраля. По его словам, разговор будет посвящен вопросам сотрудничества. Также Лукашенко подчеркнул, что не планирует во время встречи просить финансовую помощь.
До этого о подготовке встречи лидеров двух стран сообщал Песков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: