В Кремле ожидают продолжительных переговоров между Путиным и Лукашенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоятся 22 февраля, ожидается, что они будут продолжительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Встреча будет 22 февраля. Можно ожидать продолжительные переговоры. Повестка – двусторонние отношения, наверняка есть о чем проинформировать президента РФ, обмен мнениями по международной проблематике", – сказал представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что договорился встретиться с Владимиром Путиным в начале 20-х чисел февраля. По его словам, разговор будет посвящен вопросам сотрудничества. Также Лукашенко подчеркнул, что не планирует во время встречи просить финансовую помощь.

До этого о подготовке встречи лидеров двух стран сообщал Песков.