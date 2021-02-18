Лукашенко рассказал о договоренности о встрече с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился встретиться с Владимиром Путиным в начале 20-х чисел февраля, передает RT.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества", – сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что не планирует во время встречи чего-то просить.

"Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот: "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", – подчеркнул президент Белоруссии.

В январе Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, они поговорили о взаимодействии в рамках Союзного государства. Кроме того, главы России и Белоруссии обсудили противодействие распространению коронавируса.