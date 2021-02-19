В Кремле назвали дату и место встречи Путина и Лукашенко

Фото: kremlin.ru
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что белорусский лидер приедет в Россию с рабочим визитом. Согласно планам, политики подробно обсудят ряд вопросов развития отношений двух стран.
"Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении.
В пресс-службе белорусского лидера уточнили, что Путин и Лукашенко подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах, передает ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что договорился встретиться с Владимиром Путиным в начале 20-х чисел февраля. При этом он подчеркнул, что не планирует во время встречи чего-то просить.
В январе Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, они поговорили о взаимодействии в рамках Союзного государства. Кроме того, главы России и Белоруссии обсудили противодействие распространению коронавируса.
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