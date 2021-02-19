Москва и Минск подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через морские порты РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предусматривает возможности переброски предприятиями Белоруссии 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов в морских портах РФ на Балтике. В этом году будет переброшено 3,5 миллиона тонн, в следующем – 3,2 миллиона и в 2023 году – 3,1 миллиона. Речь идет о мазуте, бензине и масле.
Соглашение между странами предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay, согласно которому морской терминал получает плату за весь согласованный объем, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного.
"У нас есть еще возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии, продолжить работу, например калий, калийные удобрения производятся в Белоруссии на экспорт в объеме около 10 миллионов тонн в год. Это означает, что мы можем начать работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять их через российские порты", – отметил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Он подчеркнул, что в перспективе Россия готова обсуждать с коллегами из Белоруссии в том числе вопросы по лесным грузам и машиностроительного комплекса. При этом он подчеркнул, что этот вопрос требует более детальной проработки с точки зрения мощностей портовой инфраструктуры.
16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Москвой о сотрудничестве в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах для дальнейшего экспорта. Он уполномочил белорусский Минтранс провести переговоры.
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