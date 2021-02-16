Лукашенко одобрил проект соглашения с Москвой об экспорте нефтепродуктов через порты РФ

Фото: ТАСС/PAVEL ORLOVSKIY/POOL/ЕРА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Москвой о сотрудничестве в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах для дальнейшего экспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с РФ об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Белоруссии, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Лукашенко уполномочил белорусский Минтранс провести переговоры по проекту соглашения и подписание документа после достижения необходимых договоренностей.
Ранее компания BNK (UK) Limited, британская "дочка" "Белорусской нефтяной компании", приостановила перевалку нефти через Клайпедский порт Литвы. Как говорится в заявлении литовского предприятия Klaipedos nafta (KN), выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок. При этом там отметили, что все контракты сторон остаются в силе. В компании указали, что решение Белоруссии принято по политическим причинам.
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