Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко покатались на лыжах в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

На один из склонов лидеры стран добирались на снегоходах. В начале пути лидировал Лукашенко, однако на самом спуске первым был Путин. Президент России даже поприветствовал отдыхающих на курорте, помахав им рукой.

Видео: Вести.ру

Ранее в Сочи состоялась рабочая встреча Путина и Лукашенко. В ходе переговоров Путин заявил, что механизмы взаимодействия, которые существуют между Россией и Белоруссией, отлажены.

Александр Лукашенко при этом выразил слова благодарности Путину за содействие в поддержке экономики республики.

Предложение о катании на лыжах после переговоров поступило от российского президента.

