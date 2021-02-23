Медведев и Лукашенко провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Телефонный разговор состоялся между заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

В секретариате Медведева подчеркнули, что личную встречу провести не удалось из-за плотных графиков спикеров. В ходе общения по телефону Медведев и Лукашенко договорились встретиться позднее.

Ранее в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Она продлилась более 6 часов. В ходе общения Путин заявил, что считает отлаженными механизмы взаимодействия, которые существуют между Россией и Белоруссией. Кроме того, Владимир Путин добавил, что народы России и Белоруссии очень близки. Их объединяет культура, язык, религия, история.

Также Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах и снегоходах, а затем продолжили переговоры в рамках рабочего обеда.

Вечером президент России проводил Лукашенко до автомобиля по окончании переговоров, эти кадры были показаны в эфире канала.