Встреча Путина и Лукашенко в Сочи продлилась более шести часов

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи завершилась спустя шесть часов, передает канал "Россия 24".

Встреча глав государств началась в 15:00. В ходе общения Путин и Лукашенко, покатались на горных лыжах и снегоходах, а затем продолжили переговоры в рамках рабочего обеда.

Вечером президент России проводил Лукашенко до автомобиля по окончании переговоров, эти кадры были показаны в эфире канала.

В ходе встречи Путин заявил, что считает отлаженными механизмы взаимодействия, которые существуют между Россией и Белоруссией. Кроме того, Владимир Путин добавил, что народы России и Белоруссии очень близки. Их объединяет культура, язык, религия, история.

Ранее в пресс-службе белорусского лидера уточнили, что на встрече планировалось обсудить широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.