Путин и Лукашенко решили активизировать работу по линии экономических ведомств

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам переговоров активизировать работу по линии экономических ведомств и налоговых служб, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит RT.
По его словам, лидеры встречались лично в Сочи 22 февраля и провели телефонный разговор 23 февраля.
Песков обратил внимание, что и в объеме товарооборота, и в экономическом плане произошел спад из-за пандемии. Поэтому, по его словам, Путин и Лукашенко решили прилагать очень энергичные усилия для того, чтобы компенсировать этот спад и "вывести на траекторию роста все основные показатели".
Представитель Кремля добавил, что именно с этой целью состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.
Песков также прокомментировал тему продажи российским компаниям белорусских активов. Он заметил, что совместное инвестиционное сотрудничество – это то, что фигурирует на повестке дня постоянно.
Также Песков сообщил, что два президента говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. В заключение он сообщил, что Путин весьма позитивно оценивает итоги встречи.
Ранее Путин и Лукашенко встретились в Сочи. В ходе встречи, которая длилась более шести часов, российский лидер заявил, что механизмы взаимодействия, которые существуют между Россией и Белоруссией, отлажены. Он также добавил, что народы России и Белоруссии очень близки. Их объединяет культура, язык, религия, история.
Александр Лукашенко при этом выразил слова благодарности Путину за содействие в поддержке экономики республики.
Кроме того, главам удалось покататься на лыжах и снегоходах.
Путин и Лукашенко покатались на лыжах
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