Путин и Лукашенко решили активизировать работу по линии экономических ведомств

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам переговоров активизировать работу по линии экономических ведомств и налоговых служб, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит RT.

По его словам, лидеры встречались лично в Сочи 22 февраля и провели телефонный разговор 23 февраля.

Песков обратил внимание, что и в объеме товарооборота, и в экономическом плане произошел спад из-за пандемии. Поэтому, по его словам, Путин и Лукашенко решили прилагать очень энергичные усилия для того, чтобы компенсировать этот спад и "вывести на траекторию роста все основные показатели".

Представитель Кремля добавил, что именно с этой целью состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.

Песков также прокомментировал тему продажи российским компаниям белорусских активов. Он заметил, что совместное инвестиционное сотрудничество – это то, что фигурирует на повестке дня постоянно.

Также Песков сообщил, что два президента говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. В заключение он сообщил, что Путин весьма позитивно оценивает итоги встречи.

Ранее Путин и Лукашенко встретились в Сочи. В ходе встречи, которая длилась более шести часов, российский лидер заявил, что механизмы взаимодействия, которые существуют между Россией и Белоруссией, отлажены. Он также добавил, что народы России и Белоруссии очень близки. Их объединяет культура, язык, религия, история.

Александр Лукашенко при этом выразил слова благодарности Путину за содействие в поддержке экономики республики.

Кроме того, главам удалось покататься на лыжах и снегоходах.

