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В мире

13:41

Тихановская объявила о запуске голосования за переговоры с властью

за рубежом

Фото: youtube.com/Светлана Тихановская

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о старте общенационального онлайн-голосования о возможности переговоров с официальной властью. Об этом сообщает RT.

"Каждый из вас знает, что в стране кризис, разрешить его мы можем только мирным путем – через переговоры при международном посредничестве", – заявила она.

Тихановская подчеркнула, что голосование запускается не вместо, а вместе с уличными протестами.

По словам политика, каждый голос за переговоры с властью станет голосом за спасение сотен заключенных, которые находятся в тюрьме за свое мнение.

"Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН", – заявила Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии добавила, что оппозиция перед началом переговоров планирует укрепить позицию с помощью протестов.

Ранее Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя. В МВД страны сообщили, что подобные действия влекут за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции, в список которых вошла и Тихановская. Их обвинили в создании экстремистского формирования и руководстве им.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии также была объявлена в розыск на территории России.

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