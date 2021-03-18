Тихановская объявила о запуске голосования за переговоры с властью

13:41
Фото: youtube.com/Светлана Тихановская
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о старте общенационального онлайн-голосования о возможности переговоров с официальной властью. Об этом сообщает RT.
"Каждый из вас знает, что в стране кризис, разрешить его мы можем только мирным путем – через переговоры при международном посредничестве", – заявила она.
Тихановская подчеркнула, что голосование запускается не вместо, а вместе с уличными протестами.
По словам политика, каждый голос за переговоры с властью станет голосом за спасение сотен заключенных, которые находятся в тюрьме за свое мнение.
"Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН", – заявила Тихановская.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии добавила, что оппозиция перед началом переговоров планирует укрепить позицию с помощью протестов.
Ранее Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя. В МВД страны сообщили, что подобные действия влекут за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции, в список которых вошла и Тихановская. Их обвинили в создании экстремистского формирования и руководстве им.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии также была объявлена в розыск на территории России.
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