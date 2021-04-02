Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президенты России и Белоруссии в телефонном разговоре обсудили сотрудничество между странами в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко также затронули в беседе и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее появилась информация, что Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

Глава российского государства выразил уверенность, что страны продолжат развивать сотрудничество и союзнические отношения.