Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил белорусскому президенту Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Президент России отметил, что механизмы Союзного государства, построенного в 1996 году, помогают поддерживать высокий уровень сотрудничества двух стран в политике и экономике.

"Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей. Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, гуманитарной, торгово-экономической и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве", – отметил Путин.

Он выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивно развивать сотрудничество и союзнические отношения.

Лукашенко также поздравил Путина, отметив, что за время существования союза государствам удалось достичь больших результатов, передает "Газета.ру".

В числе таких достижений президент Белоруссии указал формирование общего таможенного, миграционного, гуманитарного, социального, культурного и образовательного пространств, способствующих "повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян".

В конце февраля Лукашенко и Путин провели переговоры в Сочи. Встреча двух лидеров продолжалась более шести часов. Главы государств обсудили экономические вопросы и методы борьбы с коронавирусной инфекцией.