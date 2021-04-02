Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин направил белорусскому президенту Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Президент России отметил, что механизмы Союзного государства, построенного в 1996 году, помогают поддерживать высокий уровень сотрудничества двух стран в политике и экономике.
"Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей. Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, гуманитарной, торгово-экономической и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве", – отметил Путин.
Он выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивно развивать сотрудничество и союзнические отношения.
Лукашенко также поздравил Путина, отметив, что за время существования союза государствам удалось достичь больших результатов, передает "Газета.ру".
В числе таких достижений президент Белоруссии указал формирование общего таможенного, миграционного, гуманитарного, социального, культурного и образовательного пространств, способствующих "повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян".
В конце февраля Лукашенко и Путин провели переговоры в Сочи. Встреча двух лидеров продолжалась более шести часов. Главы государств обсудили экономические вопросы и методы борьбы с коронавирусной инфекцией.
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