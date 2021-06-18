Отели будут лишать звезд при несоблюдении мер безопасности – Ростуризм

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что к отелям, которые не соответствуют необходимым требованиям по классификации, будут применяться определенные меры. Заявление она сделала на совещании с регионами по вопросам летнего туристического сезона 2021 года, передает ТАСС.
"Я прошу вас напомнить бизнесу, что классификация – это не чек-лист, которому нужно соответствовать только в момент, когда отель получает звезды. Это перечень стандартов, которым гостиница должна соответствовать каждый день. Я прошу вас, коллеги, реагировать на каждую жалобу. Мы будем направлять их в аккредитующие организации с просьбой инициировать дополнительные проверки отелей", – отметила Догузова, добавив, что в определенных случаях свидетельство о классификации может быть аннулировано.
По словам главы ведомства, классифицированы в России должны быть все гостиницы емкостью выше 15 номеров. Она подчеркнула, что к отелям 4 и 5* применяются особые критерии, но есть и общие требования.
"Это обязательность круглосуточной работы службы ресепшен, ежедневная уборка даже в отелях без звезд, наличие питьевой воды, частота смены постельного белья и полотенец, наличие туалетной бумаги. Наша общая задача – чтобы каждый турист получил сервис, который соответствует заявленному уровню", – добавила она.
Также, по ее словам, отель в случае увеличения цен должен повышать и качество услуг.
Ранее первый член Общественного совета при Ростуризме, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина направила письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением заморозить цены на размещение в отелях в летний период.
Речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Алтае, Байкале, Северном Кавказе, Карелии, Дальнем Востоке, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге.
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