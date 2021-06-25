Туристам из РФ рекомендовали страховаться от COVID-19 при выезде за рубеж

12:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Ростуризме порекомендовали российским туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса перед совершением зарубежных поездок. Об этом сообщается на сайте организации.
"Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку", – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Также она обратилась к туроператорам с призывом обеспечить информирование граждан о возможностях страхования и о рисках, которые несет за собой отсутствие страховки.
Ранее Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа прием туристов, предоставивших отрицательный тест на коронавирус, а не только привитых. Специалисты допустили, что для организации безопасного отдыха этого достаточно при условии четкого выполнения всех необходимых мер предосторожности.
В Краснодарском крае с 1 августа будут принимать только вакцинированных туристов
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