Туристам объяснили, как ездить в поездах со скидкой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Спрос на внутренний туризм в этом году может сказаться на цене билетов, особенно на популярных южных направлениях. Об этом агентству "Прайм" сообщил руководитель направления "ЖД-билеты" Туту.ру Александр Сисев. В связи с этим он призвал покупать билеты заранее.
Сисев рассказал, что продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления, а на некоторые – и за 120 дней.
Он добавил, что есть поезда и типы вагонов, где цена фиксированная и зависит только от коэффициентов, которые действуют в разные периоды года. В то же время есть поезда, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест.
"Во втором случае цена билета будет расти ближе к дате отправления", – пояснил эксперт.
Чтобы поездка оказалась экономичнее, он посоветовал покупать места на верхних полках, а с ребенком до 10 лет оформлять нижнее место на него, а верхнее – на себя. Также можно покупать билеты по невозвратным тарифам, экономя 5–20% от стоимости обычного билета.
Ранее россиянам назвали три популярных направления внутреннего туризма в стране. В число лидеров вошли Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. Количество туристов от общего числа активных пользователей 2ГИС в Республике Алтай составило 70%, в Ставропольском крае – 61%, в Краснодарском крае – 54%.
Авторы анализа также зафиксировали повышение спроса на авиа- и железнодорожные билеты за прошедшие пять месяцев текущего года. В частности, по сравнению с 2019 годом оборот платежей на онлайн-площадках увеличился в 14 раз, а число покупок – в 7 раз.
Среднее значение чека за билеты возросло в два раза и составило 10 917 рублей. Самый высокий показатель был отмечен в Еврейской автономной области – 15 781 рубль. Также россияне увеличили траты на аренду автомобилей в 1,7 раза на онлайн-площадках, а количество заказов уменьшилось на 15%. Средний чек вырос в два раза – до 1 875 рублей.
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