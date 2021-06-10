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Общество

14:43

Туристический поток в Сочи в апреле и мае вырос в два раза – исследование

общество

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Компания Gallery зафиксировала прирост машин и пешеходов в Сочи за период с середины апреля и до конца мая. Исследование провели на основе зарегистрированных в городе mac-адресов.

Аналитики посчитали, что число гостей города выросло почти в 2 раза по сравнению с обычными значениями. Наибольшее число туристов приехали в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Длительность пребывания гостей города разнится: москвичи приезжали на отдых в конце апреля – начале мая и проводили здесь 7–8 дней, а жители других городов из подборки останавливались в Сочи на 3–4 дня.

В подготовке отчета аналитики Gallery использовали собственные данные оператора с Wi-Fi-снифферов на 658 цифровых экранах в 17 городах России. Аппаратура способна отслеживать транспортные потоки на основе около 100 миллионов уникальных mac-адресов устройств.

По данным на начало июня, авиакомпании РФ заявили рекордное число рейсов на курорты Черного моря. Среди туристов также востребованы перелеты в Санкт-Петербург и Калининград.

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