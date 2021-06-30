Путин назвал цены на внутренний туризм завышенными

Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм

Владимир Путин заявил, что цены на внутренний туризм на данный момент являются завышенными.

Завышенную стоимость на отдых он связал тем, что на протяжении многих лет в туристическую отрасль вкладывалось очень мало денег.

"Сейчас стоит задача развития этого направления, первые шаги уже сделаны", – подчеркнул он в ходе ежегодной прямой линии.

Путин также отметил, что повышение цен может быть связано с закрытием границ. Из-за ограничений больше граждан отдают предпочтение российским курортам. По этой причине спрос значительно превышает предложение, что и провоцирует рост цен.

Ранее риелторы и девелоперы предупредили россиян о возможном повышении цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30–50%. Такой прогноз был сделан на основе решения региональных властей о заселении в отели только граждан, которые привиты от коронавируса.

Эксперты также объяснили рост цен на арендное жилье ограничением выезда в другие страны. По этой причине российские курорты сейчас наиболее востребованы.