Риелторы предупредили о возможном подорожании аренды жилья в Краснодарском крае

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Риелторы и девелоперы предупредили россиян о возможном повышении цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30–50%. Об этом сообщает газета "Известия".
Такой прогноз был сделан на основе решения региональных властей о заселении в отели только граждан, которые привиты от коронавируса. Нововведение вступит в силу с 1 августа 2021 года, освобождены от необходимости предоставлять сертификат о вакцинации будут лишь те, кто имеет противопоказания к прививке.
"Такая ситуация подтолкнет рост цен на рынке арендного жилья в регионе. В зависимости от характеристик объекта стоимость проживания может увеличиться на 30–50%. В первую очередь подорожают качественные объекты, расположенные в шаговой доступности от моря", – предупредил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.
Эксперты также объяснили рост цен на арендное жилье ограничением выезда в другие страны. По этой причине российские курорты сейчас наиболее востребованы.
"Если стоимость аренды жилья в Краснодарском крае вырастет на 40–50%, российские туристы не смогут себе позволить проживание по таким ценам, и начнут переориентироваться на страны, открытые для посещения, или вовсе будут отказываться от отпусков, что притормозит динамику", – подчеркнул директор федеральной компании "Этажи" в Сочи Павел Быков.
Ранее стало известно, что российские авиакомпании могут отменить минимум 50% рейсов в Краснодарский край из-за невозможности исполнить требования об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей.
Российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края
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