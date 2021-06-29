Россияне стали отказываться от отдыха на Кубани

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Сервис Superjob провел исследование, в результате которого выяснилось, сколько процентов россиян готовы привиться от коронавируса ради отпуска на курортах Краснодарского края. Об этом сообщает РБК.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян со всей страны. Из них согласными привиться из-за новых ограничений в Краснодарском крае оказались лишь 3 процента.

При этом 19 процентов заявили, что намерены пройти вакцинацию независимо от выдвигаемых властями условий, а 53 процента не собираются вакцинироваться в любом случае.

Кроме того, опрос показал, что мужчины относятся к вакцинации более благосклонно, чем женщины: 4 процента против 2.

Ранее стало известно, что ужесточение антиковидных требований в Краснодарском крае снизило популярность курортов Кубани. Продажи туров снизились в два-три раза. Кроме того, отмечалось, что операторы получают большое количество запросов на аннуляцию туров.

