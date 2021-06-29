Авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские авиакомпании могут отменить минимум 50% рейсов в Краснодарский край из-за невозможности исполнить требования об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к группе "Аэрофлот".
"В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний", – сообщил собеседник.
Он пояснил, что отели региона заявили об отказе в дальнейшем заселять бортпроводников и пилотов в командировках без наличия сертификата о вакцинации или свежих результатов ПЦР-теста. В то же время раньше экипажи многих авиакомпаний оставались в городах для выполнения курортной программы.
"Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами", – отметил собеседник.
Источник, близкий к топ-менеджменту "Победы", добавил, что компания рассматривает вариант сократить полетную программу в регион на 40–50%.
Ранее стало известно, что ужесточение антиковидных требований в Краснодарском крае снизило популярность курортов Кубани. Продажи туров снизились в два-три раза. Кроме того, отмечалось, что операторы получают большое количество запросов на аннуляцию туров.
Авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края
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