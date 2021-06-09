Туристы пожаловались на стоимость ягод в Геленджике

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "7 кругов Адлера". В ней собирают удивленные реакции на цены и обслуживание в курортных регионах.

В Геленджике малина стоит 3,5 тысячи за килограмм. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.