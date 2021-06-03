Названы самые популярные направления по России весной

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Весной россияне чаще всего отправлялись на отдых в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Екатеринбург, передает RT со ссылкой на сервис по бронированию путешествий OneTwoTrip.

Так, в Москву за эту весну было куплено 34% авиабилетов, в Санкт-Петербург – 11%, Сочи – 5,8%, Краснодар – 3,4% и Екатеринбург – 3%. Также граждане РФ активно покупали билеты в Симферополь, Казань, Минеральные Воды, Махачкалу и Ростов-на-Дону.

На поезде чаще всего были совершены поездки, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга, в Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что наиболее популярными городами для отдыха летом у российских туристов оказались Сочи (9,4%), Москва (8,6%) и Симферополь (7,5%).

Помимо этого, в число популярных направлений вошли Санкт-Петербург (6,8%), Анапа (3,8%), Краснодар (2,8%) и Калининград (2,7%). Летом путешественники хотят также побывать в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.