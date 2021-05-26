Россияне перечислили популярные направления для летнего отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Наиболее популярными городами для отдыха летом у российских туристов оказались Сочи (9,4%), Москва (8,6%) и Симферополь (7,5%). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков сервиса OneTwoTrip.

Помимо этого, в число популярных направлений вошли Санкт-Петербург (6,8%), Анапа (3,8%), Краснодар (2,8%) и Калининград (2,7%). Летом путешественники хотят также побывать в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.

Среди зарубежных государств список возглавила Греция (7,4%), далее расположились Узбекистан (6,3%) и Армения – (6,1%).

Ранее Греция отменила действовавшие в стране ограничения на число туристов из России. Это означает, что теперь гостям страны не требуется проходить карантин при наличии сертификата о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Власти Греции также рассматривали возможность принимать не только туристов из РФ, но и всех, кто привился российским препаратом "Спутник V" или китайской вакциной.