Греция отменила ограничения на число туристов из России

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Греция разрешила приезжать неограниченному числу жителей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Уточняется, что россиянам с 14 мая 2021 года больше не требуется проходить карантин при наличии вакцинации против COVID-19 или отрицательного теста.

В настоящее время Россия включена в список из 21 страны, граждане которых могут въезжать в Грецию любым транспортным средством через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска. До этого россияне могли въехать только воздушным транспортом через девять аэропортов.

Ранее сообщалось, что Греция будет принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин ранее сообщил Москве 24, что на шенгенскую визу в Грецию можно подавать за 6 месяцев до предполагаемой поездки.

