Россия и Греция на следующей неделе обсудят возобновление авиасообщения

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Сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках внеочередной видеоконференции договорились вновь связаться на следующей неделе с целью согласования даты начала полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Греции.

"Совместное намерение Греции и России, с одной стороны, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а с другой стороны, согласовать дату начала полетов между двумя странами выразили во время телеконференции первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис и российский сопредседатель смешанной комиссии министр транспорта России Виталий Савельев", – говорится в сообщении.

Главной темой телеконференции стало возобновление авиасообщения между странами, что актуально в связи с открытием 15 мая греческого туризма.

По словам Варвициотиса, авиакомпании признают повышенный интерес к поездкам россиян в летнее время по направлению Греции. Именно поэтому два министра согласились вновь связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных.

Кроме того, Варвициотис отметил, что Греция с точки зрения пандемии коронавируса относится к категории зеленых стран Европейского союза, а программа вакцинации там продвигается очень быстро.

Ранее сообщалось, что Греция продлила ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю до 14 мая, когда полностью откроются границы для туристов.