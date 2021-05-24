В Турции допустили отмену обязательных ПЦР-тестов для россиян

09:51
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Турецкое правительство в ближайшее время может отменить требование предоставления результатов пройденного ПЦР-тестирования на коронавирус для российских туристов при въезде в республику, рассказал глава министерства культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий – это уровень вакцинации в стране отправления. Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты", – сказал он.
Эрсой отметил, что турецкий медицинский регулятор признал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Он подчеркнул, что в Турции надеются на скорейшее восстановление авиасообщения с Россией, поскольку в этой стране с каждым днем сокращается число заболевших и растет количество вакцинированных граждан.
"Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде)", – отметил он.
Также министр сообщил, что Турция предложила России начать возобновление полетов в рейсов в курортные регионы республики. Ранее такая модель создания безопасных условий туризма применялась по отношению к Германии.
"Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже – в Измир. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там он на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе все включено. <...> На первом этапе предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию", – сказал Эрсой.
В дальнейшем, по его словам, можно расширить авиасообщение до других аэропортов в соответствии с требованиями России.
"Мы запустили эту систему с Германией, она оказалась очень успешной. Это же мы предложили российской стороне. Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им", – уточнил Эрсой.
С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.
Возможность возобновления туристического сообщения России с Турцией оценит соответствующая российская делегация. Во время визита будут осмотрены туристические объекты на предмет принятых мер безопасности.
Даты возобновления полетов между РФ и Турцией пока нет
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