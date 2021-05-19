Вирусолог рассказал, с чем связан подъем заболеваемости COVID-19 в Турции

Вирусолог Георгий Викулов объяснил подъем заболеваемости коронавирусом в Турции.

"Это связано с особенностями национальными, особенностями той санитарной обстановки, которая там складывается," – рассказал вирусолог.

По его словам, в том числе это связано с большим туристическим потоком, наплывом туристов из-за демпинга цен. Викулов также отметил, что решение правительства о временном прекращении авиасообщения абсолютно оправданно.

Ранее "Аэрофлот" отменил все рейсы в Турцию, кроме двух, а у S7 полетов в страну не будет до конца лета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.